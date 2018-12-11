مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حوادث متفرقة بالمقطم وكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 6 آخرين في حوادث متفرقة إثر حادث تصادم بطريق المقطم وكرداسة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في المقطم بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في المقطم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

فيما لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية أعلى الطريق بمنطقة كرداسة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقلت سيارة إسعاف المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى كرداسة بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .