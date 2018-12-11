شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2018/2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول 2018/2019 لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 29/12/2018 وتنتهى الخميس 24/1/2019. وأصدر المحافظ توجيهاته لمسؤولى التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات وفبما يلى جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول (بحسب ما ورد للمحافظة من مديرية التربية والتعليم). جدول بني سويف جدول بني سويف جدول بني سويف جدول بني سويف جدول بني سويف جدول بني سويف

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