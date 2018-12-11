شكرا لقرائتكم خبر عن باحث شرعي بالأزهر: «داعش والإخوان وبوكو حرام» يتبنون فتاوى هدم الأوطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد المالكي، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، إن «الأزهر والإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأوقاف من لهم حق الإفتاء في مصر، وهيئة كبار العلماء أعلى مؤسسة سنية في العالم»، موضحًا أن «الفتوى ممكن أن تبني وطنًا أو تهدمه».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «فتاوى هدم الأوطان يتبناها داعش والإخوان وبوكو حرام، وإذا كفر الأزهر داعش فسيعطيها قبلة الحياة، فالأزهر ليس جهة تكفير للأشخاص، ونحن نحكم على الأفعال ولا ننزل الحكم على الشخص، فالتكفير حكم شرعي، ومن يثبته القضاء».

وتابع أن «مؤسسة الأزهر أو الإفتاء يضبطان أمر الفتوى ويصدران اسماء الأشخاص الذين لهم حق الفتوى، ويتبرأون من أي شخص أخر يتحدثون باسمهما».