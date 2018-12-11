شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقى وزير خارجية الإمارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته للقاهرة.

قال شيخ الأزهر خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف يقدر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها الرائد في دعم مبادرات السلام والحوار بين الأديان حول العالم، مشيدًا بالنموذج الذي باتت تمثله دولة الإمارات في التعايش والتسامح بين مختلف الثقافات التي تلتقي على أرضها.

وقدم شيخ الأزهر التهنئة للشيخ عبدالله بن زايد بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تحتفل فيه الدولة بذكرى تأسيس الاتحاد، مضيفًا أن والدكم المؤسس الشيخ زايد رحمه الله تمكن من بناء دولة جمعت بين الحداثة في الأخذ بأسباب التقدم، والأصالة في المحافظة على الثوابت والهوية العربية والإسلامية.

من جهته أكد الشيخ عبدالله بن زايد، أن تحركات الإمام الطيب وجهوده العالمية في مواجهة التطرف ونشر ثقافة السلام بين كل الناس باتت السلاح الأول في المعركة التي تخوضها الإنسانية ضد التطرف والإرهاب، مضيفًا أن الأزهر هو صاحب المنهج الرصين في تفنيد الفكر المتطرف، وحماية الشباب من الانجرار للتنظيمات الإرهابية.

وقدم الشيخ عبدالله بن زايد دعوة رسمية لشيخ الأزهر من الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لزيارة دولة الإمارات وحضور المؤتمر العالمي «حوار قادة الأديان من أجل الأخوة الإنسانية»، الذي تستضيفه دولة الإمارات المتحدة، ويحضره مع شيخ الأزهر، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد كبير من قادة ورموز الأديان حول العالم.

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يلتقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات.

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يلتقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات.

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يلتقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات.

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يلتقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات.

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يلتقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات.