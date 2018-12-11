شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تنظم ورشة عمل للعاملين حول مناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورشة عمل للعاملين بالوزارة حول مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبإشراف الدكتورة ايفون يوسف حكيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة. وتأتى ورشة العمل ضمن برنامج الحكومة واستراتيجية تمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها وذلك فى إطار الأنشطة التى ينفذها المجلس القومى للمرأة لإطلاق الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة .

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