شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات× 24 ساعة.. الأوقاف تنفى زيادة أجور بعض الأئمة دون غيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الكهرباء وزارة التموين التضامن وزارة الصحة التعليم العالى وزارة التربية والتعليم وزارة الإسكان وزارة الأوقاف وزارة الرى

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