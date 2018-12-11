شكرا لقرائتكم خبر عن الأثنين.. مؤتمر لصيادلة الدقهلية لبحث التعاقد بقانون التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إنه النقابة الفرعية ستعقد مؤتمر صحفى، الأثنين المقبل، حول آليات تعاقد الصيدليات مع التأمين الصحى مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، موضحا أن القانون واللائحة خاصة به، صدرا دون توضيح آليات عمل الصيدليات من خلاله، مشيرا إلى أن 80 ألف صيدلية فى مصر لا يعلموا كيفية عملهم مع بداية تطبيقه.

وأضاف شمعة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات يمكن تطبيقها، مؤكدا أن أى توصيات من الممكن أن تصبح مفيدة فى الوقت الحالى، خاصة أن القانون مازال لم يطبق فعليا على أرض الواقع، وبالتالى من الممكن أن يتم تبنى أعضاء بمجلس النواب لهذه التوصيات ليتم تفعيلها.

وأوضح نقيب صيادلة الدقهلية، أنه من المقرر أن يشارك بالمؤتمر، عددا من أعضاء لجنة وضع قانون التأمين الصحى الشامل، وقيادات بهيئة التأمين الصحى بالقاهرة، والمنصورة، وبرلمانيين وشخصيات عامة لبحث الأمر، ومحاولة الخروج بتوصيات تحافظ على حقوق الصيادلة.