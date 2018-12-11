شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/12/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية، تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

و يستمر الطقس بارداً بوجهٍ عام، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مختلفة.

و تكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

في خليج العقبة: - الرياح: جنوبية، خفيفة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يبقى الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، و تظهر بعض السحب المُنخفضة.

تكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على الساحل الشمالي والجليل، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.