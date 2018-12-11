حواجز حديدية بمحيط إنشاء كوبرى مشاة بطريق إسكندرية الزراعى لمنع الزحام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، حواجز حديدية بمحيط أعمال إنشاء كوبرى مشاة بالكيلو 160 بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى أمام جامعة دمنهور لمنع الزحام، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات. وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال، ﻹجراء تركيب حوائط خرسانية للكوبرى يوميا وتستمر لمدة شهر كامل مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.

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