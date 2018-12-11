شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى بسبب أعمال إنشاء كوبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى، أثناء أعمال لإنشاء كوبرى علوى بمنطقة قلما عند الكيلو 19، على الرغم من ترك حارات أخرى لحركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات و يفضل التوجه لمحور شبرا بنها الحر لتخفيف اﻷحمال عن الطريق.

كانت إدارة المرور أعلنت عن إنشاء الكوبرى للقضاء على الكثافات المرورية بتلك المنطقة، خاصة مع وجود المدخل المؤدى لمدينة قلما ومزلقان السكة الحديد ولخفض معدل الحوادث.