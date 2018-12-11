شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدراسات الاسلامية الأزهر تعقد مؤتمرا صحفيا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المؤتمر العلمى الدولى الثانى بعنوان "العلوم الإسلامية ودورها فى ترسيخ القيم المجتمعية"،غدا الأربعاء وذلك على مدار يومين بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر ،بحضور رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوى ،والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ،بالجلسة الافتتاحية ،بالإضافة لمشاركة علماء وباحثين من الدول العربية والأجنبية.

ويتضمن المؤتمر ست محاور و يهدف بيان دور العلوم الإسلامية فى تجديد الفكر الإسلامى ،وإبراز الفهم الصحيح للإسلام فى تحقيق الأمن المجتمعى ومكافحة التطرف والعنف من خلال عرض الأوراق العلمية فى مجال العلوم ،ويناقش المؤتمر 53 بحثا لباحثين مشاركين من المغرب والأردن والجزائر والكويت، والسعودية، والإمارات، وفلسطين.