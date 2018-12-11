شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تخاطب "المالية" لعقد اجتماع لبحث تثبيت أطباء الصناديق الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد، لنقابة البيطريين، إن النقابة خاطبت الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لبحث أزمة الأطباء البيطريين العاملين على الصناديق الخاصة بالمجازر بمديرية الطب البيطرى بالشرقية لتثبيتهم على درجات وظيفية دائمة، وتوفير الدرجات المالية استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف سعد ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة تلقت رد من وزير المالية، والذى طالب بدوره، بإخطاره بأسماء البيطريين المقرر مشاركتهم بالاجتماع، لتحديد موعد للاجتماع معه، لافتا إلى أن النقابة خاطبت أيضا الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة، ستستمر فى عملها حتى التأكد من حل مشاكل الأطباء البيطريين، والتى تم اتخاذ قرارات حيالها.

وكانت لجنة متبعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية، قررت مخاطبة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن نقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية على الموازنة العامة للدولة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن تفعيل القرار رقم 1373 لسنة 2014 والخاص بتعيين طبيب بيطرى مشرف على كل مزرعة إنتاج حيوانى أو داجنى وجعله شرطاً من أوراق ترخيص المزارع.