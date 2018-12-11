شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة": الانتهاء من تراخيص 80 % من صوب انتاج المشاتل والخضروات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، أنه تم الانتهاء من تراخيص 80 % من صوب انتاج المشاتل والخضروات بالمحافظات ، وذلك منذ صدور القرار الوزارى الذى حمل رقم 1244 لسنة 2016 بشان تراخيص صوب إنتاج المشاتل والخضراوات وحصر الصوب.

وأكد تقرير الإدارة المركزية للبساتين ، أن هناك حملات مرورية على جميع الصوب بمختلف المحافظات ، بمتابعة سجلات الترخيص لصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة ، وإجراء بيان بحصرها.

وأوضح التقرير ، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المشاتل الغير مرخصة ، تحويل المخالف للنيابة بمحضر اثبات ، مؤكدا أن شراء شتلات الخضر والفاكهة من المشاتل المرخصة والمعتمدة من وزارة الزراعة، تضمن الحصول على شتلات خالية من الأمراض والآفات وتحقق انتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتزيد من المعروض بالأسواق المحلية والصادرات الزراعية إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية.

وتابع التقرير،أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر،وانهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.