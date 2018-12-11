شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية: "النجوم" أكـثر إشراقا بشتاء 2018 وتزين سماء الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الشتاء يلاحظ المهوسون والمعلقة أبصارهم بالسماء ، و الراصدين للسماء فى المنطقة العربية أن النجوم ستكون أكثر تألقا عند رؤيتها بالعين المجردة مقارنه بباقى أيام السنة .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن السبب فى لمعان النجوم فى الشتاء لأنه خلال ليالى ديسمبر ويناير وفبراير يواجه جزء الأرض الذى نعيش عليه الجزء الخارجى للذراع الحلزونى فى مجرتنا درب التبانة الذى تنتمى إليه الشمس، لذلك فنحن ننظر نحو نجوم أقل فى ليالى الشتاء ما يعنى ضوء أقل فى السماء لذلك تبدو النجوم أكثر وضوحا .

وتابع التقرير أنه على العكس فى أشهر الصيف فى يونيو ويوليو و أغسطس فإن سماء الليل تكون باتجاه مركز مجرتنا حيث يتحد أضواء المليارات والمليارات من النجوم ما يتسبب فى جعل السماء تبدو ضبابيه وغير واضحة.

وقال التقرير إن مجرتنا درب التبانة يبلغ قطرها حوالى 100,000 سنة ضوئية ومركزها يبعد حوالى 25,000 إلى 28,000 سنه ضوئية ونحن لا نستطيع رؤية ذلك المركز بسبب احتجابه خلف غبار المجرة.