شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية الشواطىء يكلف ادارات الهيئة بتعلية المناطق المنخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف المهندس محمود السعدى رئيس هيئة حماية الشواطىء جميع الإدارات العامة لحماية الشواطىء بالمحافظات الساحلية على البحرين "الأحمر والمتوسط" بالمرور اليومى واعداد تقرير يومى واخر اسبوعى عن حالة خط الشاطىء، ومتابعة التغيرات التى قد تطرأ عليه مقارنة بالأعوام الماضية وذلك بإستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى مركز معلومات الهيئه التى تمتد لأكثر من عشرين عاماً، ورصد المناطق المنخفضة واتخاذ اللازم لتعلية أى مناطق قد تحتاج الى تدعيم

وتقوم الحكومة المصرية حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهرالنيل والذى تم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بتكلفة 31,5 مليون دولار، حيث تعد هذه أكبر منحة حصلت عليها مصر فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، كثمرة لجهود وزارتى الرى والبيئة، بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولى، و الأمم المتحدة للإستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

يذكر أن المشروع إلى الحد من آثار الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل ( بوسعيد – دمياط – الدقهليه – كفر الشيخ – البحيرة) بسببارتفاع منسوب البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضه الحرجه بإجمالى طول يصل إلى حوالى 70 كم، حيث سيتم البدء بتنفيذ هذا المشروع بمحافظة كفر الشيخ كأولوية أولى لوجود مناطق منخفضة بها بإجمالى الأطوال التى سيتم عمل الحماية لها، بطول 27 كيلومتر من إجمالى 70 كيلو متر موزعةعلى 5 محافظات، من المقرر حمايتها من أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية مع وضع نظام رصد وطنى وانذار مبكر مرتبط بعوامل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.