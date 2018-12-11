شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: افتتاح مشروع روضة السيدة خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن مشروع روضة السيدة، الكائن بحى السيدة زينب، من المقرر افتتاحه خلال شهر، مؤكدا أنه سيتم نقل سكان المنطقة الأصليين إلى المشروع مرة أخرى.
وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، فى تصريحات خاصة، بأن أجهزة حى السيدة زينب بالتعاون مع شرطة المرافق ومباحث المرافق تمكنت من إزالة 11 عقار متهالك مواجهة لمشروع تطوير منطقة تل العقارب بعد حصر دقيق لسكانها وشملت حوالى 40 أسرة، وذلك لتطوير المنطقة المقابلة للمشروع ليتناسب معه.
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