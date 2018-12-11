شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة" توافق على تصدير 360 ألف شتلة فاكهة لـ3 دول خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجنة معهد بحوث البساتين، وافقت على تصدير 360 ألف شتلة فاكهة، لعدة دول خلال 7أيام ، تطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأضاف تقرير لجنة بحوث البساتين ، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخه منه أن من بين الموافقات تصدير 27 ألف شتلة فاكهة من أصناف مانجو كيت وسكرى وبرتقال أبو سرة ويسفى بلدى وبرقوق ، وكمثرى، توت، وخوخ ومان الى السعودية ، وتصدير 8500 شتلة من أصناف المشمش ، والخوخ والكمثرى والرمان والتوت والتفاح الى الأردن، وتصدير 75 ألف شتلة من أصناف الخوخ والمشمش البلدى والتين والكمثرى الى الأردن ، والموافقة على تصدير 250 ألف شتلة فرولة فريش منتخب الى السعودية ، و220 شتلة مانجو، عنب،كمثرى برتقال ، ومشمش ، وتفاح الى تشاد .

وأوضح التقرير، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.