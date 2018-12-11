شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إنشاء شوادر ثابتة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، أنه جارى إنشاء شوادر مؤقتة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، فى كل مركز ومدينة، بالإضافة إلى تخصيص منافذ ثابتة فى كل حى وقرية ومدينة.

وأضاف بدران فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك سيارات متنقلة توفر السلع بشكل دورى للمواطنين وتستهدف الأماكن الأكثر احتياجا بالمحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.