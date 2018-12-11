شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: هناك متعة جنسية فى الجنة.. ومن ينكر وجود الحور العين "كافر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يثبت كل ما أثبته القرآن والحديث الشريف، مردفاً: "لا ننكر الحور العين ولكن ننكر الكيفية والمطابقة".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن من ينكر الحور العين فى الجنة فهو كافر، لافتاً إلى أن مصطلح الزواج يختلف عن النكاح فى القرآن، فالعلاقة التفاعلية بين الذكر والأنثى هى علاقة النكاح وهى العلاقة الزوجية الكاملة.

وأشار "الجندى"، إلى أن الحديث عن الحور العين فى القرآن لم يقترن بالنكاح، موضحاً أنه سيكون هناك متعة جنسية بالجنة ولكن ليس بالضرورة الطريقة التى نمارسها فى الدنيا، متسائلاً: "هل هى على سبيل المطابقة أم على سبيل التمثيل؟".

وتابع الجندى:"هيبقى فيه متعة جنسية، إنما مش بالضرورة بالطريقة التى نمارسها فى الدنيا، هل من الممكن.. أنا معرفش.. لأن القرآن تحدث عن العلاقة الزوجية وليست الجنسيه".

وأردف: "هل هناك متعة جنسية.. طبعا الأمر وارد جداً وجاى فى أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم.. هل هو على سبيل المطابقة أم على سبيل التمثيل.. اللى قالوا آه، قالوا وارد إن الواحد يفض 100 عذراء فى اليوم، فالبكارة ليست غشاء، لأننا نطلق على الأرض بكر".

وذكر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيحدث تعديلات فى كل شئ.