شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتى شركة نسما للطيران 182 المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 120 المتجهة إلى تبوك بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، ورحلة شركة العربية للطيران رقم 9621 والمتجهة إلى الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

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