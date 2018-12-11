شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتائج تجربة المدارس اليابانية مبهرة..ونتابع شكاوى أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع بعض شكاوى أولياء الأمور فى بعض المدارس اليابانية لتلاشيها نهائيا، موضحة أن مطالب أولياء الأمور فى بعض المدارس تتعامل معها الوزارة وسيتم حلها.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن نتائج التجربة فى أول شهور تطبيقها مبهرة وردود فعل البعض من أولياء الأمور بصفتهم متلقى للخدمة التعليمية تؤكد نجاح التجربة، لافتة إلى أن هناك متابعة بشكل مستمر مع عدة جهات لرفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بشكل مستمر، على أن يكون هناك تقييم متواصل للخدمة التعليمية للتأكد من تحقيق أهدافها المطلوبة.