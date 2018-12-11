شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة سلوفينيا بالقاهرة تؤكد على أهمية دور مصر فى الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ماتيا بريفولشيك سفيرة سلوفينيا الجديدة بالقاهرة على أهمية دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتزايد أهميتها فى ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقى العام المقبل، مشددة على ضرورة الاستفادة من العلاقات السياسية الجيدة فى تعزيز التعاون وتكثيف الزيارات بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

وقالت بريفولشيك- فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر مشاركة قيادة سلوفينية فى أول قمة تعقد بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى فى مدينة شرم الشيخ فى أواخر فبراير القادم، مشيرة إلى أن الرئيس السلوفينى بوروت باهور وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، فضلا عن دعوة وزير الخارجية سامح شكرى لنظيره السلوفينى كارل إريافيك لزيارة القاهرة.

كما يتم التشاور حاليا حول عقد جولة من المشاورات السياسية بين مصر وسلوفينيا، ولكن لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

وعن التعاون الاقتصادى، أضافت بريفولشيك أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 100 مليون دولار، ويميل الميزان التجارى لصالح مصر التى تصدر لسلوفينيا الزيوت التعدينية والوقود والمنتجات البترولية وبعض الفاكهة والمكسرات، بينما تصدر سلوفينيا لمصر الغلايات وقطع غيار الآلات والورق والمنتجات الورقية، مؤكدة على الاهتمام الكبير للتعاون بين ميناء الإسكندرية وميناء كوبر الذى يتوسع فى أعماله بمصر ويدرس حاليا التعاون مع ميناء دمياط.

وأوضحت أن مصر تصدر عبر ميناء كوبر العنب والفراولة، بينما تستورد التفاح البولندى، وأن السفارة تدعم أنشطة ميناء كوبر فى مصر من خلال عقد "أيام كوبر"، مشيرة إلى قيام وفد من ميناء الإسكندرية بزيارة سلوفينيا فى سبتمبر الماضى.

وردا على سؤال حول مناخ الاستثمار فى مصر، أعربت سفيرة سلوفينيا عن اعتقادها أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عازمة على المضى قدما فى تنفيذ الإصلاحات وأن مناخ الاستثمار يتحسن بعد إجراءات تعويم الجنيه المصرى، مضيفة أنه لا توجد شركات سلوفينية فى السوق المصرى نظرا لصغر حجمها ولكنها تنفذ بعض الأعمال مع الشركات الأوروبية الكبيرة من خلال التعاقد من الباطن.

وشددت على ضرورة تبنى المزيد من الإجراءات من بينها القواعد الشفافة والقدرة على التنبؤ، مشيدة بمشروع محور قناة السويس الذى يعد قرارا صائبا لمصر وأنها سوف تعرض على وفد ميناء كوبر والشركات السلوفينية التى تعمل فى مجال اللوجستيات خلال الزيارة المقبلة لمصر إمكانيات هذا المشروع، مشيرة إلى اهتمام الشركات السلوفينية فى المرحلة الحالية بالتركيز على التعاون التجارى.

وردا على سؤال حول السياحة، قالت أن هناك زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين السلوفينيين الذين يقضون أجازاتهم فى منتجات البحر الأحمر فى العامين الماضيين، مشيرة إلى تسيير أكثر من رحلة شارتر إلى مدينة الغردقة فى الأسبوع لنقل السائحين السلوفينيين، بينما هناك رحلة شارتر واحدة إلى مدينة شرم الشيخ.