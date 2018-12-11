شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 3 أشهر تشغيل تجريبى للتحول من النظام الورقى للإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة ستبدأ التشغيل التجريبى للنظام الإلكترونى الجديد للتحول من النظام الورقى إلى الإلكترونى من أول يناير 2019 ولمدة 3 أشهر، بعدها يبدأ التشغيل الفعلى للنظام الإلكترونى، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل الوزارة لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق إنسيابية بالعمل، مما يساعد علي حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتى فى إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية خلال تفقده اليوم الثلاثاء مركز معلومات الوزارة بعد تطويره : أنه يجري حاليا استكمال تدريب موظفي 27 مديرية للقوى العاملة على مستوى المحافظات التابعة للوزارة، على البرامج الإلكترونية لكل أنشطة المديريات.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تدريب من سيقومون بالعمل فى 12 مديرية على استخدام البرامج الإلكترونية لكافة الأنشطة، وجار استكمال التدريب فى 15 مديرية، فى إطار حرص الوزارة على ميكنة العمل بها ، وتسهيل الاطلاع على المعلومات ، وتوفير الوقت لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل ، فضلا عن حفظ المستندات في الأرشيفات الإلكترونية وسهولة استرجاعها بما يتناسب مع العصر الحديث.

وأوضح وزير القوى العاملة أن مركز معلومات الوزارة تم تطويره بإحلال وتجديد أجهزته ومعداته بأحدث التقنيات التكنولوجية التى تنتجها الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي، وبما يتماشي مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلي مستوي من الخدمة للمواطنين، حيث استغرق التطوير وتدريب المهندسين ورفع كفاءة العاملين الوزارة ومديرياتها علي استخدام الأجهزة الحديثة وصيانتها والتدريب علي البرامج وتشغيلها حتى الآن ما يزيد عن الثلاثين شهراً.

وقال "سعفان" إنه تم خلال هذه الفترة إنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت، وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه ، كما تم إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها فى سهولة ويسر وانسيابية فى العمل، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا فى تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها فى أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وارشادهم وتقديم المشورة لهم في كافة نواحي العمل بها.