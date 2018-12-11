شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 13 سيارة إسعاف مجهزة من "الإنتاج الحربى" على مستشفيات التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه سيتم توزيع 13 سيارة إسعاف مجهزة برعاية مركزة على مستشفيات التأمين الصحى بالجمهورية . وقالت رئيس هيئة التأمين الصحى لليوم السابع، إن السيارات من إنتاج الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وإضافت أن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمة طبية راقية ولائقة للمرضى. وتابعت: تعتبر هذه السيارات وحدات عناية مركزة متنقلة للكبار والأطفال شاملة كافة التجهيزات الطبية، وذلك لسرعة أداء الخدمات الطبية العاجلة والطارئة للمرضى .

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