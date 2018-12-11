شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم داخل نفق الأزهر اتجاه صلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية داخل نفق اﻷزهر بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه الى محور صلاح سالم، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة داخل نفق اﻷزهر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.