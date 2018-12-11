شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 320 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن عدد كراسات شروط حجز الإعلان العاشر التى تم بيعها تجاوز 320 ألف كراسة شروط.

واضافت مي عبد الحميد، أنه يتم طباعة كراسات شروط يوميا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى السبت المقبل.

واشارت إلى أن أعداد من قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن تجاوزوا 160 ألف مواطن، مشيرة إلى أنه تم زيادة مبلغ الدعم لـ40 ألف جنيه، بدلا من 25 ألف.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة، حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام 3 غرف وهو ما يتلائم مع دخل وامكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة.

وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن هناك مزايا أخرى للإعلان العاشر تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على 30 شهرا، وهو ما كان يمثل تحديا واضحا أمام المواطنين فى دفع إجمالى مقدم الوحدة خلال 3 أيام وهى الفترة التى كان يحددها البنك أو جهة التمويل.