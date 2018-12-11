شكرا لقرائتكم خبر عن 219 مركزا بالمرحلتين الأولى والثانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة لصرف الأدوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لديها 94 مركزا لمحافظات المرحلة الأولى و125 مركز في المرحلة الثانية، من مبادرة 100 مليون صحة لصرف علاجات السكر والضغط للمصابين .
وقال مصدر بوزارة الصحة لليوم السابع: يتوجه إليهم المواطن بتوصية من وحدة المسح تكتب على الكارت الخاص به لاستكمال الكشف وصرف الدواء المناسب لحالته بالمجان،.
وتابع المصدر :جميع المراكز تم ميكنتها وإلغاء العمل بالأوراق، بحيث يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمواطن واسترجاعها بالرقم القومي.
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