شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أعلى محور صلاح سالم اتجاه العباسية بسبب حادث تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور صلاح سالم، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام القادم من أرض المعارض حتى العباسية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .