شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تشكل مجموعات عمل للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، تكثيف الحملات الرقابية حاليا على الأسواق، للتأكد من التزام التجار والموردين بالقرار الوزارى رقم 330 الخاص بكتابة الأسعار على المنتجات، حيث يتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من توافر المنتجات ومدى التزام التجار بكتابة الأسعار.

وأضاف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية فى تصريحات لليوم السابع، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على ضرورة متابعة مدى التزام التجار والمنتجين والموردين بالقرار وتحرير محاضر للمخالفين ومصادره المنتجات، لافتا إلى أن هذا القرار ساهم بشكل كبير فى ضبط الأسواق والحد من عشوائية الأسعار فى السلع والمنتجات .

وكان أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، قد نظم حملة توعية لطلاب المدارس بجميع المراحل المختلفة للتوعية وتعريفهم على كيفية الكشف عن السلع المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر التى يقوم بظبطها مفتشي الرقابة التجارية بالوزارة.

وتعريفهم بالقرار الوزراى 330 بحق المواطن لشراء السلع المدون عليها الأسعار، وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حيث يتم توزيع نماذج منالنشرات الإرشادية التى تصدرها إدارة الإرشاد الإستهلاكى التابعة للإدارة العامة لدراسات السلع الإستراتيجة ومتابعة الأنشطة التجارية

وذلك من خلال زيارته طلاب المدارس للمعرض الدائم لحماية المستهلك بالوزارة .