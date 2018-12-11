شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اتهامات تواجه رئيس الجمارك السابق وتعرضه للسجن 10 سنوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا. وفيما يلى ينشر الخليج 365 6 اتهامات تواجه رئيس الجمارك تعرضه للسجن: 1- الربح والتربح بطرق غير مشروعة 2- تقاضى مبالغ مالية علي سبيل الرشوة 3- استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون 4- الإضرار بالمال العام وإهداره 5- الإخلال بمهام الوظيفة العمومية 6- الكسب غير المشروع

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