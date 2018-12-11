شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ربة منزل حاول طبيب توليدها على ضوء المحمول بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت بدور عبد العال 25 سنة، ربة منزل مصرعها داخل عيادة خاصة، غير مرخصة وجاري ترخيصها كمركز طبي، خلال انقطاع التيار الكهربائى أثناء محاولة الطبيب "صاحب العيادة" إجراء عملية الولادة على ضوء المحمول، وعندما ساءت حالتها تم نقلها لإحدى المستشفيات الخاصة، وتحرر المحضر رقم 4886 إداري فوه، وجاري العرض على النيابة العامة .

تلقى اللواء فريد مصطفى ، مدير أمن كفر الشيخ ، اخطاراً من اللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ،بمحاولة "ر.م.ع" طبيب أمراض نساء وولادة، إجراء عملية ولادة طبيعية لبدور عبدالعال 25 سنة، ربة منزل، وانقطع التيار الكهربائي أثناء الشروع فى إجراء عملية الولادة ، فحاول إجراءها على ضوء المحمول، ولكن عندما ساءت حالتها، وأثناء نقلها لمستشفى المبرة لقيت مصرعها وطفلها، ولم تتم العملية، وقدم مدير مستشفى المبرة الخاصة تقريراً بالحالة، يفيد أنها لقيت مصرعها قبل وصولها المستشفى برفقة الطبيب صاحب العيادة، ووصف حالتها بأن هناك اتساع فى حدقة العين وزرقة فى الوجه وبرودة فى الأطراف، وتحرر المحضر رقم 4886 إلإداري فوه، وهناك محاولات من عدد من الوسطاء للتنازل عن اتهام الطبيب بالتقصير، وجارى العرض على النيابة العامة.