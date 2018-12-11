شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود الجندى تاجر ملابس تخطى الصعاب بمساعدة جهاز المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطر محمود الجندى، من سكان مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قصة نجاح بعدما استطاع تحدى الصعوبات التى واجهته فى تجارته للملابس، بعد تحرير سعر الصرف، إلا أنه تخطى كل هذه المشكلات بعد دعم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة له من خلال حصوله على قرض نجح من خلاله تخطى فترة تعثره ماديا.

ولجأ "الجندى" إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى ساعده بشكل كبير فى الانتهاء من فترة التعثر التى مر بها خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار والاستيراد من الخارج، وكان القرض بمثابة بداية مشوار تطوير لمجال عمله وزيادة حجم رأس ماله.

وقال محمود الجندى البالغ من العمر 40 عاما لـ"الخليج 365" إنه بدأ مشوار حياته العملية بالعمل فى تجارة الملابس منذ 10سنوات، واستمر فى ذلك حتى الأن، وواجهته عدة مشاكل فى العمل وتعثر فى حركة البيع وركود فى السوق، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، جعلته يواجه صعوبات فى العمل، مشيرا إلى أنه توجه إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة طنطا، وحصل على قرض بـ50 ألف جنيه، وانهى جميع إجراءات القرض فى فترة وجيزة، مؤكدا أنه لم يتوقع أن ينتهى من هذه الإجراءات بهذه السرعة.

وأضاف أن القرض ساهم بشكل كبير فى إنهاء فترة التعثر التى مر بها، ولجأ مرة أخرى للجهاز وحصل على قرض بقيمة 70 ألف جنيه، مؤكدًا أنه تمكن بالقروض من إنهاء مرحلة التعثر التى مر بها وسد العجز كما ساهم أيضا فى التوسع فى المنتجات المعروضة.

وقال أنه يفكر فى التوسع فى مشروعه، والتفكير فى فتح مصنعا للملابس خلال الفترة القادمة وبيع منتجاته بمعرضه.