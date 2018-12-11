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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أفواج المعتمرين تغادر مطار القاهرة لأداء العمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، عددا من المعتمرين المصريين متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
وقالت مصادر بمطار القاهرة، أنه تم تخصيص فريقا من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى لإستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم، بالإضافة الي توفير عددا من الكراسى متحركة لخدمة كبار السن.
والجدير بالذكر أن اللجنة العليا للحج والعمرة قررت فتح باب العمرة أمام الشركات في ال 15 من نوفمبر الماضي، وحددت سقف عددي للمعتمرين للموسم الجاري بـ 500 ألف تأشيرة يتم تنفيذ 400 ألف تأشيرة قبل شهر رمضان، و 100 ألف تأشيرة خلال الشهر الكريم.
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