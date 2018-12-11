شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 198 سفينة قناة السويس بحمولة 12.5 مليون طن فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من الجمعة وحتى أمس الإثنين، عبور 198 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الإتجاهين، بحمولة 12.5 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 43 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت الأحد، قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4 مليون طن، فيما عبرت قناة السويس أمس الأحد، 45 سفينة، بحمولة 2.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام الماضية إلى 198 سفن بحمولة 12.5 مليون طن.