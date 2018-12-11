شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة المخالفين فى التغطية الإعلامية الخاصة بقضايا المرأة والطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع لائحة الجزاءات المعد من قبل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، عدد من العقوبات لمخالفى قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة الخاصة بالقضايا العربية و الإفريقية و قضايا المرأة و الطفل.

حيث نصت المادة 12 من لائحة الجزاءات، على أن يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.الزام الوسيلة بتقديم إعتذار ونشر تصحيح.منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا أقترنت المخالفة بإستخدام الفاظ أو تعبيرات تسيء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد.

كما نصت المادة 13 من لائحة الجزاءات على أنه يعاقب كل من سمح أو أستخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية: "الإنذار وقف البث أو النشر مؤقتاً وغرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسون ألف جنيها".