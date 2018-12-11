شكرا لقرائتكم خبر عن فستان نيكول سابا بديفيليه هانى البحيرى يثير الجدل بمواقع التواصل بسبب سعره الخيالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار فستان الزفاف الذى ارتدته النجمة اللبنانية نيكول سابا، فى ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.



نيكول بالفستان الذى أثار الجدل

الجدل الذى أثاره الفستان، بسبب تخطى ثمنه 200 مليون جنيه مصرى، حيث إنه مرصع بالمجوهرات، الأمر الذى أدى لاختلاف أراء الجمهور.



نيكول ترتدى فستان بقيمة 2 مليون جنيه

فيما أبدى البعض إعجابه الشديد بالفستان، وتماشيه مع أحدث صحيات وخطوط الموضة العالمية، أبدى آخرون تحفظهم بسبب السعر الخيالى للفستان.



نيكول سابا خلال العرض

كانت النجمة اللبنانية نيكول سابا قد تألقت بفستان زفاف مرصع بالمجوهرات تخطى ثمنه الـ 200 مليون جنيه مصرى فى ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، الذى ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف 2019، والتى سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الأورينتال ببارس، بالإضافة إلى بعض القطع التى يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.



نيكول سابا مع هانى البحيرى

وبمجرد ظهور نيكول سابا حصدت عاصفة من التصفيق وصيحات إعجاب الحضور من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.



نيكول سابا

وكان فى مقدمة الحضور د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن نجوم الفن والإعلام إلهام شاهين، ليلى علوى، نادية الجندى، رجاء الجداوى، شيرين، فيفى عبده، منى عبد الغنى، سهير جودة، الكاتبة الصحفية منى رجب، والإعلامية لميس الحديدى، الكاتب الكبير مفيد فوزى وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى، منة فضالى، نهال عنبر، ساموزين وحرمه دينا صلاح، ليلى شتا، نادية مصطفى، وصفية العمرى، ناهد فريد شوقى، هانى رمزى وحرمه، دعاء فاروق ودينا فاروق، ولبلبة، محمد رمضان وحرمه، وفاء عامر، أمل رزق، أورى جودة، بالإضافة إلى صناع العرض محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة واتحاد الصناعات المصرية، أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، خببر التجميل العالمى محمد الصغير، خبير الأقمشة الراقية عادل سالم، ومن بيت مجوهرات سارنا المصرى رفيق أنطوان وسامح جاب الله ومصور المهرجانات مواهب الحلوى ومدير "نوكس" الفرنسية أيمن طعيمة.



نيكول وهانى

وأحيا العرض النحم خالد سليم، حيث تألقت العارضات على أغانيه الرومانسية وسط تفاعل الجميع. كما شهد بداية العرض "شو" كوميدى لأبلة فاهيتا مع مقدمة العرض الإعلامية بوسى شلبى.