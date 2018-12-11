مصر | إغلاق جزئي لشارع القومية العربية في الاتجاهين بسبب بدء أعمال المرحلة الثانية والثالثة للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جزئي لشارع القومية العربية في الاتجاهين بسبب بدء أعمال المرحلة الثانية والثالثة للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بتعزيز تواجد الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع القومية العربية التى تستمر لثلاث سنوات لمنع التكدسات المرورية والزحام المتكرر بالمنطقة، بسبب البدء في أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمحطتي مترو القومية والدائري، مع وضع لوحات إرشادية وانتشار للخدمات المرورية لإرشاد قائدي السيارات للإاتجاهات الجديدة.

ووضعت الإدارة العامة للمرور والهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة للمشروع، العديد من التحويلات المرورية للبدء في أعمال التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة لمحطتي القومية العربية والدائرى، ضمن مشروع الخط الثالث للشبكة القومية لمترو الأنفاق مع تدعيم المنطقة بالخدمات.

وتم إغلاق جزئي لشارع القومية العربية في الاتجاهين بجوار الجزيرة الوسطى بعرض 25 م وطول 850 م بداية من شارع العروبة وحتى تقاطعه مع شارع البوهي مع ترك مسافة بعرض 6 م فى كلا الحارتين للسماح بالحركة المرورية.

وقامت اﻹدارة بترك مسافة لا تقل عن 20 م للدورانات لكل 150 م ووضع علامات إرشادية وعلامات مضيئة ليلًا قبل كل تحويلة بمسافة كافية مع نشر الخدمات لمنع التكدسات المرورية وتسهيل حركة السيارات والمارة على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لمساعدة قائدي المركبات فى الاتجاهات الجديدة؟