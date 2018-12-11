أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يغادر إلى تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يغادر إلى تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى دولة تنزانيا؛ لحضور توقيع عقد مشروع سد ستيجلر جورج المقرر له غدا الأربعاء الذى تنفذه هناك شركة المقاولون العرب.
ومن المقرر أن تنفذ شركة المقاولون العرب السد بجميع مراحله بالتعاون مع شركة السويدى التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع.
وكانت المقاولون العرب، قد فازت في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي سيتم تأسيسه على ضفاف سد الروفيجي بتنزانيا.
وتعتبر تنزانيا السد واحدا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة، واختيار شركة مصرية لتنفيذه يعد ثقة كبيرة في القدرات المصرية.
وكشف المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ان سد "ستيجلر جورج" الذى فازت الشركة بمناقصة إنشاؤه مؤخرا بتنزانيا على نهر روفيجى تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 3 مليارات دولار تقريبا وتموله الحكومة التنزانية بالكامل.
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