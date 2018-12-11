اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح المعرض الإفريقي للتجارة البينية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، سيفتتح اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

وقال الوزير، إن هذا المعرض يعد الأول من نوعه فى إفريقيا حيث يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الإفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة في التجارة الإقليمية، والسعي إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصًا لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض.

وأضاف نصار، أن المعرض يركز على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحه والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.

ولفت الوزير، إلى أن المعرض سيتضمن تنظيم يوم وطنى لكل دولة لعرض امكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة، حيث ينقسم هذا اليوم لقسمين رئيسين وهما قسم للعروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية تعبر عن ثقافة كل بلد وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية.​