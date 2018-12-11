شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تنظم ندوة «مباشرة الحقوق السياسية» برعاية وزير الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بجامعة المنيا، الاثنين، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ندوة عن التنمية السياسية ضمن دورات التنمية السياسية التي تُقام برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة.

أقيمن الندوة بالقاعة الصغرى بمركز الآداب والفنون والمؤتمرات بالجامعة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

حاضر في الندوة الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق، متحدثًا عن التعريف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكيفية ممارسة الطلاب، ومباشرة جميع المواطنين له، وأهمية المشاركة الإيجابية للشباب في ممارسة حقوقهم السياسية، باعتبارهم عنصرا فعالا ويساهم بشكل مؤثر في عملية التنمية.

وتُختتم ندوات التنمية السياسية غداً بندوة يحاضر فيها المستشار طه السعيد.