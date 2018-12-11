أخبار مصر | عاجل.. "الأرصاد" تحذر المواطنين: الطقس يصل إلى 3 درجات في هذه المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الأرصاد" تحذر المواطنين: الطقس يصل إلى 3 درجات في هذه المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية، تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 19

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 19

مطروح 13 21

السلوم 09 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 23

دمياط 12 20

الزقازيق 14 19

الإسماعلية 11 22

السويس 13 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 11 21

نخل 04 20

نويبع 16 21

طابا 13 20

كاترين 05 16

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 14 24

مرسى علم 13 24

الفيوم 12 21

بني سويف 12 21

المنيا 08 21

أسيوط 07 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 22

أسوان 10 23

أبوسمبل 09 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 22