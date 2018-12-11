شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مأدبة عشاء واحتفالية كبرى في السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين؛ تكريما لعمال النظافة وقادة القطاعات في المدينة.

وألقى المحافظ كلمة أشاد فيها بدور العمال الذين تقع على عاتقهم مسئولية نظافة المدينة والحفاظ على جمالها ورونقها، كما نقل للعمال شكر رؤساء الدول الأفريقية الذين حضروا مؤتمر «أفريقيا ٢٠١٨»، وكذا رؤساء الوفود والمنظمات الدولية.

وشكرهم المحافظ على إظهار المدينة بالمظهر اللائق والمشرف أمام وفود العالم، وكرمهم بمبالغ مالية، كما كرم المهندس الاستشاري فؤاد توفيق مصمم ومنفذ مسجد الصحابة لإسهاماته وجهوده لصالح المدينة.