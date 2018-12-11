شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج في الخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عادت الإعلامية بسمة وهبة إلى القاهرة بعد رحلة علاج فى إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، رافقها خلالها زوجها النائب البرلماني علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. وظهرت «وهبة» في صورة وهي على متن طائرة مصر للطيران عائدة إلى القاهرة، وفي صورة أخرى عقب عودتها إلى المنزل. بسمة وهبة على متن رحلة مصر للطيران بسمة وهبة تعود إلى منزلها بعد رحلة علاج في أمريكا بسمة وهبة مع زوجها البرلماني علاء عابد

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