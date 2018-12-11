"أوفر دوس".. العثور على جثة شاب أعلى سجادة وسط الشارع بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عثر الأهالي بمنطقة المرج، مساء الإثنين، على جثة شاب مسجاة أعلى سجادة قديمة إثر وفاته بجرعة "استروكس" زائدة.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد عثورهم على جثة شاب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد طارق، رئيس المباحث، وبفحص الجثة تبين تناوله جرعة كبيرة من مخدر "الاستروكس".

وقال شهود العيان في التحقيقات الأولية أن المتوفى وآخرين من أصدقائه يتناولون المواد المخدرة كل يوم في ذات المكان.

وانتقلت النيابة لمعاينة ومناظرة جثة الضحية، وتحفظت على سيجارة "استروكس" وجدت بجواره، وأرسلتها للمعمل الجنائي لفحصها.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، والتأكد من انتفاء الشبهة الجنائية في الحادث.