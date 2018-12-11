مصر | "أمن الجيزة" يتحفظ على 7 شرطيين بقسم الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن الجيزة" يتحفظ على 7 شرطيين بقسم الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على 7 شرطيين بقسم شرطة الهرم، بمقر قوات الأمن، لحين جلسة محاكمتهم يوم 14 يناير المقبل، في قضية تعذيب شاب والتسبب في وفاته واحتجازه دون وجه حق.

كانت قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعى، وأشرف الهوارى، وأحمد ذكى المنوفى، اليوم الإثنين، حبس 7 شرطيين بقسم الهرم وضبط وإحضار آخر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة شاب أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق على ذمة القضية، وتأجيل جلسة محاكمتهم إلى 14 يناير المقبل، وضبط وإحضار النقيب "هاني. ع" معاون مباحث

والمتهمون في القضية رقم 6545 لسنة 2017 هم "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

كشفت التحقيقات عن أن ربة منزل "جدة الشاب المتوفي" وجدت مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجني عليها (الشاب المتوفي) بعدما اشتبه به رجال المباحث في ارتكاب الجريمة.

وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات واعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفي، إلا أنه فارق الحياة.