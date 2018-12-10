شكرا لقرائتكم خبر عن باحث شرعي بالأزهر: ختان الإناث ليس من الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد المالكي، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، إنه «لا دليل في القرآن أو السنة بوجوب ختان الإناث وليس من الدين، والقانون المصري يجرم الختان لأنه يحدث ضرر ويسبب وفاة».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «المركز الإعلامي لرصد الفتاوى يبث بـ12 لغة لتفكيك فتاوى داعش، وهناك قوافل دينية في كل العالم يعتبران من تجديد الخطاب الديني، وشيخ الأزهر يقوم بجولات مكوكية في العالم لتصحيح صورة الإسلام وذلك كله من باب تجديد الخطاب الديني».

وتابع أن «تجديد الخطاب الديني سنة نبوية، والرسول تكلم عنها منذ 1400 عام، والقضية هي فهم الخطاب وما وراء النص، وبعض العلماء أيام الدولة العثمانية كانوا يحرمون القهوة كنوع من الخمر، ولكن مع مرور الزمن وصلنا لاجتهادات جديدة بإباحة القهوة».