شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سعودي: تصلني تبرعات مالية من ولي العهد لتوزيعها سرًا على الفقراء والمحتاجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن حاجة الناس للاعتدال أشد من حاجتهم للطعام والشراب؛ لأن عدم الاعتدال سيقود إلى بعد عن الدين أو ظلم للدين، مضيفًا: «تصلني تبرعات مالية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوزيعها سراً على الفقراء والمحتاجين».

وأضاف الشيخ المغامسي، خلال حواره ببرنامج «في الصورة» على قناة روتانا خليجية، أنه لابد أن يعلم الناس كون الحرام ليس الذي لم تألفه عيناك أو تسمعه أذناك، بل إن الحرام هو ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وتابع المغامسي: «من الاعتدال أن تعلم يقينًا أن الإسلام يمكن أن يحتوي الجميع، وأن الحضارة كي تُبنى على حق يجب أن يصحبها بعض النقص البشري».

وأردف: «الإنسان إذا كان قادرًا على فهم النص الشرعي حقًّا؛ علم أن في النص الشرعي سعة، والاعتدال مطلب لنا جميعًا، لكن في تلبسنا بالاعتدال يمكن أن نتفاوت».