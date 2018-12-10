شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..عالم أزهرى:العقيدة الإسلامية تمنع تجسيد الأنبياء فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصى، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إن العقيدة الإسلامية تمنع تجسيد الرسل على الإطلاق فى الأعمال الدرامية ، والأدلة العقلية والنقلية على ذلك كثيرة، مشدداً على أن علماء الإسلام متفقون فى ذلك ،والأزهر الشريف ، ليس متشدداً فى ذلك على الإطلاق، لافتاً إلى أن رأيه الشخصى فى الصحابة أنه لا شئ مطلقاً فى تجسيدهم خاصة وأن الأعمال الفنية ستنقل أخلاقهم وسيرهم الحميدة فى نشر السماحة ودين الله.

وقال "أبو عاصى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن الأزهر الشريف ، يتحفظ على تجسيد الخلفاء الأربعة "أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان،وعلى بن أبى طالب"، بإعتبار أنهم يمثلون القمة الأولى بعد النبوة فى الإسلام ، مضيفا ولكن تبقى القضية خلافية ..الصحابة من الناس هناك من يمنع ظهورهم دراميا ومنهم من يجيز وهى قضية اجتهادية".