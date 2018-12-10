شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..وزير الطيران المدنى يتفقد مطار أسوان الدولى ويناقش خطة تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد اليوم الفريق يونس المصرى ، وزير الطيران المدنى مطار أسوان الدولى، رافقه خلال الزيارة الطيار طارق فوزى ، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات وكان فى استقبالهما اللواء أحمد ابراهيم ،محافظ أسوان والطيار باسل بيومى مدير المطار .

جاءت الزيارة في إطار سلسلة الجولات الميدانية للفريق يونس المصرى ، وزير الطيران لجميع المطارات المصرية ، والوقوف على آخر الملاحظات والتكليفات التي أعطاها في الجولات السابقة للمطار من تحسين الخدمات المقدمة للركاب و الاستعداد التام لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمدينة أسوان .

وخلال الزيارة تفقد المصرى ، صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب حيث أطمأن على انتظام حركة التشغيل وسير العمل والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار ، وفى ضوء اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، عن مدينة أسوان "عاصمة إفريقيا للشباب " فى منتدى شباب العالم وأن تُعقد المؤتمرات والمنتديات فى هذه المدينة ذات الحضارة العريقة ، ناقش المصرى وابراهيم خطة تطوير شاملة للمطار من الداخل والخارج بالتعاون بين وزارة الطيران المدنى ومحافظة أسوان بالشكل الذى يليق بالمكانة التاريخية والحضارية للمدينة من عمل بوابة حضارية لمطار أسوان على الطريق بين مدينة أسوان والمطار ، بالإضافة الى توفير التأمينات الكاملة للمطارمن كهرباء ومياه وتجهيز الصالات لإستقبال الوفود على أحدث مستوى بما يتناسب مع الأحداث والمؤتمرات القادمة.