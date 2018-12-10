شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على 7 شائعات.. أبرزها الامتحانات الشفوية لابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتشر 7 شائعات خلال الأسبوع الماضى بصورة كبير، ما دفع الحكومة إلى الرد عليها، وتوضيح الأكاذيب التى يتم نشرها بالشارع المصرى بغرض إثارة البلبلة. وخلال الفيديو التالى يستعرض "دوت مصر" أبرز الشائعات ورد الحكومة عليها..

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